



Словения одобрила решение о признании "Палестинского государства"

Правительство Словении одобрило решение о признании независимого "палестинского государства", заявил премьер-министр Роберт Голоб, следуя примеру Испании, Ирландии и Норвегии.



"Сегодня правительство приняло решение признать Палестину независимым и суверенным государством", - сказал он на пресс-конференции в Любляне.



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В ближайшие дни парламент страны-члена Европейского союза также должен одобрить решение правительства.

