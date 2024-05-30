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Словения одобрила решение о признании "Палестинского государства"
30.05.2024 17:58 MIGnews.com

Словения одобрила решение о признании "Палестинского государства"

Правительство Словении одобрило решение о признании независимого "палестинского государства", заявил премьер-министр Роберт Голоб, следуя примеру Испании, Ирландии и Норвегии.

"Сегодня правительство приняло решение признать Палестину независимым и суверенным государством", - сказал он на пресс-конференции в Любляне.

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В ближайшие дни парламент страны-члена Европейского союза также должен одобрить решение правительства.
 

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