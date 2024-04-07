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Словакия все ближе к России: на выборах победил Петер Пеллегрини
07.04.2024 10:41 MIGnews.com

Словакия все ближе к России: на выборах победил Петер Пеллегрини

В Словакии на выборах президента победил соратник Роберта Фицо, который выступает против военной помощи Украине и является сторонником России.

За члена правящей коалиции, союзника Роберта Фицо и спикера парламента Петера Пеллегрини проголосовали 55,02% избирателей. Отрыв небольшой, но дал возможность этим двоим дробиться желаемого результата.

Зато его соперник - прозападный кандидат, бывший министр иностранных дел Иван Корчок, который одержал победу в первом туре - набрал 44, 97% голосов. 


 

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