



Словакия все ближе к России: на выборах победил Петер Пеллегрини

В Словакии на выборах президента победил соратник Роберта Фицо, который выступает против военной помощи Украине и является сторонником России.



За члена правящей коалиции, союзника Роберта Фицо и спикера парламента Петера Пеллегрини проголосовали 55,02% избирателей. Отрыв небольшой, но дал возможность этим двоим дробиться желаемого результата.



Зато его соперник - прозападный кандидат, бывший министр иностранных дел Иван Корчок, который одержал победу в первом туре - набрал 44, 97% голосов.





