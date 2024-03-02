



Слив секретного разговора о Taurus: Симоньян ответила Шольцу

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян ответила канцлеру ФРГ Олафу Шольцу относительно слива секретной аудиозаписи переговоров немецких военных по поводу атаки на Крымский мост ракетами Taurus.



"Вы обращайтесь, поможем с выяснениями", - сказала она на следующий день после того, как распространила запись переговоров.



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Ранее Шольц объявил, что необходимо тщательно, интенсивно и очень быстро прояснить обстоятельства слива секретной информации.



Тем временем, в минобороны ФРГ подтвердили, что аудиозапись, просочившаяся в сеть, была настоящей.