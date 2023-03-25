



Скандинавские страны создадут единую систему ПВО

Военно-воздушные силы четырех скандинавских стран создадут единую северную систему ПВО.



По данным норвежских вооруженных сил, докой договоренности на фоне угрозы со стороны России достигли Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания.



Соответствующая декларация была подписана командующими ВВС четырех стран 16 марта.



"Конечная цель состоит в том, чтобы иметь возможность беспрепятственно действовать вместе как одна сила, разработав скандинавскую концепцию совместных воздушных операций на основе уже известной методологии НАТО", — сказано в заявлении.



Договоренность включает интегрированное командование и управление, оперативное планирование и исполнение, гибкое развертывание сил, совместное наблюдение за воздушным пространством.



Ранее стало известно, что после присоединения к НАТО Финляндии и Швеции, Балтийское море станет внутренним морем Североатлантического Альянса.

