



Балтийское море станет внутренним морем НАТО

«Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это означает, что мы объединяем нашу противоракетную оборону», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Iltalehti.



Осенью будет составлен новый план обороны Эстонии и всего Балтийского региона.



После присоединения к НАТО Финляндии и Швеции, Балтийское море станет внутренним морем альянса. По словам Певкура, совместная ПРО может закрыть Финский залив от российских боевых кораблей.

