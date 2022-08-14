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Балтийское море станет внутренним морем НАТО
14.08.2022 16:25 Евгения Маркова

Балтийское море станет внутренним морем НАТО

«Дальность действия эстонских и финских ракет превышает ширину Финского залива. Это означает, что мы объединяем нашу противоракетную оборону», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью Iltalehti.

Осенью будет составлен новый план обороны Эстонии и всего Балтийского региона.

После присоединения к НАТО Финляндии и Швеции, Балтийское море станет внутренним морем альянса. По словам Певкура, совместная ПРО может закрыть Финский залив от российских боевых кораблей.
 

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