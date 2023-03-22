



Скандал вокруг электронных наручников в Кнессете набирает обороты

Скандал в Кнессете на дебатах вокруг законопроекта об электронных наручниках продолжается.



Против него выступили 54 депутата, за проголосовали 53. Таким образом, закон, против которого выступают члены коалиции, был отклонен.



Депутат от "Еш Атид" Михаль Шир раскритиковал коалицию и министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира.



"На пленуме сидят коалиция женоненавистников и министр национального позора и голосует против закона об электронных наручниках. Следующее убийство на ваших руках. Позор", - сказала она.



Напомним, что на дебатах в Кнессете разразился настоящий хаос. Бен-Гвир считает закон недоработанным. Он обвиняет оппозицию в том, что депутаты воспользовались недавним убийством израильтянки мужем, чтобы протолкнуть этот вопрос.



Депутаты от оппозиции скандировали "Позор!", когда Бен-Гвир выступал по этому вопросу. Министр же пояснил, что хочет пересмотреть этот пункт, чтобы убедиться, что применение электронных наручников не затронуло ошибочно обвиненных мужчин.



