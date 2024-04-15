



Скандал в Европе: еврейских студентов обозвали "сионистскими фашистами"

На Европейском молодежном форуме, который проходил в здании Европарламента, разгорелся скандал.



Аудитория начала выкрикивать пропалестинские лозунги и оскорблять еврейских студентов.



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"Некоторые участники воспользовались моментом, чтобы сорвать церемонию, выкрикивая "Свободная Палестина", "Прекращение огня немедленно" и обвиняя Израиль в совершении геноцида", - сообщили в Европейском союзе еврейских студентов.



По данным EUJS, большая часть аудитории начала аплодировать. Когда глава делегации Европейского союза еврейских студентов выразил протест, толпа начала свистеть и выкрикивать оскорбления, обвиняя ее в "разжигании ненависти" и обзывая "фашистской сионисткой".



"В пространстве, где каждый должен был чувствовать себя в безопасности, еврейские студенты снова почувствовали угрозу. Некоторые члены делегации начали плакать, а других начало трясти. Инцидент стал публичным унижением главы EUJS и союза еврейских студентов в целом. Это произошло в стенах Европарламента", - добавили в союзе.

