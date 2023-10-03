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Скандал с плевками в христиан: Нетаниягу пообещал принять меры
03.10.2023 17:21 Алина Груднева

Скандал с плевками в христиан: Нетаниягу пообещал принять меры

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил нападения на христиан в Израиле после того, как в сети появилось видео, на котором ультраортодоксы плюют в верующих в Старом городе.

"Израиль привержен защите священного права поклонения и паломничества к святым местам всех конфессий. Я решительно осуждаю любые попытки запугать верующих и обязуюсь принять немедленные и решительные меры", - сказал Нетаниягу.

По словам главы правительства, такое поведение по отношению к верующим является "неприемлемым кощунством".

"Любая форма враждебности по отношению к верующим недопустима. Мы будем проявлять нулевую терпимость по отношению к любому вреду, причиняемому верующим", - добавил он.

Ранее активист "Оцма Иегудит" Элиша Йеред сказал, что "настало время напомнить, что традиция плевать под ноги христианам - это древняя еврейская традиция".

В ответ министр иностранных дел Эли Коэн присоединился к волне осуждений группы ультраортодоксов. Он призвал граждан Израиля уважать традиции и веру каждого, кто войдет в священный город.

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