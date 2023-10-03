Коэн осудил "отвратительные плевки" ультраортодоксов в христиан
Министр иностранных дел Эли Коэн присоединяется к волне осуждений группы ультраортодоксов, которые плевали в сторону христиан в Старом городе.
"Я осуждаю это отвратительное явление оплевания христиан и нанесения вреда любому человеку из-за его религии или убеждений", - сказал Коэн.
Он призвал граждан Израиля уважать традиции и веру каждого, кто войдет в священный город.
Ранее активист "Оцма Иегудит" Элиша Йеред сказал, что "настало время напомнить, что традиция плевать под ноги христианам - это древняя еврейская традиция".
זמן טוב להזכיר שהמנהג לירוק ליד כמרים או כנסיות הוא מנהג יהודי עתיק ורב שנים, ויש בהלכה אפילו ברכה מיוחדת כשרואים כנסייה "שנתן ארך אפיים לעוברי רצונו" - ברכה שבאה להלל את הקב"ה שמבליג על מעשיהם הרעים של עובדי העבודה הזרה ולא מעניש אותם באופן מיידי.— אלישע ירד (@ElishaYered) October 2, 2023
אולי בהשפעת התרבות המערבית קצת… https://t.co/NPsKbIl8d0 pic.twitter.com/ttYgQaEmfb