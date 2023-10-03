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Коэн осудил "отвратительные плевки" ультраортодоксов в христиан
03.10.2023 15:08 Алина Груднева

Коэн осудил "отвратительные плевки" ультраортодоксов в христиан

Министр иностранных дел Эли Коэн присоединяется к волне осуждений группы ультраортодоксов, которые плевали в сторону христиан в Старом городе.

"Я осуждаю это отвратительное явление оплевания христиан и нанесения вреда любому человеку из-за его религии или убеждений", - сказал Коэн.

Он призвал граждан Израиля уважать традиции и веру каждого, кто войдет в священный город.

Ранее активист "Оцма Иегудит" Элиша Йеред сказал, что "настало время напомнить, что традиция плевать под ноги христианам - это древняя еврейская традиция".

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