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Силы НАТО готовятся к возможному конфликту с РФ, - BILD
16.03.2024 11:14 Алина Груднева

Силы НАТО готовятся к возможному конфликту с РФ, - BILD

Силы НАТО проводят самые масштабные за последние десятилетия военные учения в рамках подготовки к возможному конфликту с Россией.

Об этом сообщает немецкий таблоид BILD.

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Мероприятие, которое продлится четыре месяца, получило название Steadfast Defender.

Уточняется, что в учениях принимают участие около 90 тысяч солдат из 31 страны Североатлантического Альянса. От Германии в мероприятиях участвуют 12 тысяч военных.

Также к учениям привлечены свыше 50 военных кораблей и около 80 самолетов. 

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