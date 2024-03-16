Силы НАТО готовятся к возможному конфликту с РФ, - BILD
Силы НАТО проводят самые масштабные за последние десятилетия военные учения в рамках подготовки к возможному конфликту с Россией.
Об этом сообщает немецкий таблоид BILD.
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Мероприятие, которое продлится четыре месяца, получило название Steadfast Defender.
Уточняется, что в учениях принимают участие около 90 тысяч солдат из 31 страны Североатлантического Альянса. От Германии в мероприятиях участвуют 12 тысяч военных.
Также к учениям привлечены свыше 50 военных кораблей и около 80 самолетов.