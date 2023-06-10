



Швеция разрешит разместить у себя войска НАТО до вступления в Альянс

Швеция позволит НАТО разместить войска на своей территории, прежде чем она официально присоединится к Альянсу. Об этом пишет Reuters.

"Правительство решило, что вооруженные силы Швеции могут начать подготовку со странами НАТО, чтобы сделать возможными будущие совместные операции", - заявили премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон.



В комментарии Dagens Nyheter чиновники отметили, что подготовкой может быть временное базирование иностранного оборудования и персонала на территории Швеции. По мнению чиновников, это решение посылает четкий сигнал России и укрепляет оборону Швеции. Они добавили, что в обозримом будущем “Россия будет оставаться угрозой для соседних стран”, и они не уверены “в масштабе территориальных амбиций Владимира Путина”.

Из-за вторжения в Украину российских войск от нейтралитета отказались Швеция и Финляндия – обе страны подали заявки на вступление в НАТО. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Альянса.



Заявку Швеции о вступлении в НАТО не ратифицировали Венгрия и Турция. Последняя заявляла, что Швеция якобы скрывает у себя террористов, в частности, сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.



Венгрия же обещала ратифицировать заявку Швеции во время весенней сессии парламента, но так этого не сделала.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 4 июня заявил, что Швеция выполнила все требования Турции по вступлению в Альянс.