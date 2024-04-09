Новости » Политика
Швеция перехватила разведывательный самолет РФ, – ВВС
09.04.2024 23:29 Mignews | фото: twitter.com/flygvapnet

Швеция перехватила разведывательный самолет РФ, – ВВС

У берега Швеции Военно-воздушные силы этой страны совместно с немецкими истребителями перехватили российский разведывательный самолет Ил-20.

Об этом сообщили шведские ВВС в соцсети Х (Twitter).

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

Как сообщила группа по расследованию инцидентов Военно-воздушных сил Швеции, российский Ил-20 залетел в так называемый район полетной информации к юго-востоку от города Блекинге.

"Визуальная идентификация была осуществлена совместно с двумя немецкими истребителями Eurofighter, которые находились в состоянии готовности от НАТО, вылетевшими с аэродрома Лааге в Германии", – добавили там.
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы