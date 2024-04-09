



Швеция перехватила разведывательный самолет РФ, – ВВС

У берега Швеции Военно-воздушные силы этой страны совместно с немецкими истребителями перехватили российский разведывательный самолет Ил-20.



Об этом сообщили шведские ВВС в соцсети Х (Twitter).



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Как сообщила группа по расследованию инцидентов Военно-воздушных сил Швеции, российский Ил-20 залетел в так называемый район полетной информации к юго-востоку от города Блекинге.



"Визуальная идентификация была осуществлена совместно с двумя немецкими истребителями Eurofighter, которые находились в состоянии готовности от НАТО, вылетевшими с аэродрома Лааге в Германии", – добавили там.

