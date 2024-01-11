



Штайнмайер: Путину нужна только война

Продолжающаяся война в Украине свидетельствует о том, что президенту России Владимиру Путину не интересен мир.



По данным Укринформ, такое мнение на встрече с иностранными послами во Дворце Бельвю выразил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.



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"Путину не нужен мир, ему нужна война. В его планах - уничтожить Украину. Наша солидарность с Киевом непреклонна. Мы будем таким же образом работать на европейском уровне, чтобы Украина и в дальнейшем получала необходимую поддержку", - сказал он.



По словам Штайнмайера, Германия находится на втором месте по объемам помощи Украине в мире. Он также отметил, что 2024-й станет годом испытаний для демократии. Президент ФРГ также пообещал, что его страна продолжит вести активную внешнюю политику.

