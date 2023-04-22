



Шри-Ланка из-за долгов хочет передать Китаю 100 тысяч уникальных макак

Шри-Ланка собирается отправить в Китай более 100 тысяч уникальных макак из-за долгов. Правительство страны уже объявило о назначении комитета, который будет изучать данный вопрос, пишет The Telegraph.

Зоозащитники, в свою очередь, заявили, что в КНР всего 18 зоопарков, поэтому придется разместить по 5 тысяч животных в каждом из них. В этой связи они убеждены, что животные, скорее всего, попадут в рестораны или в лаборатории. Зоозащитники переживают, что продажа животных приведет к уничтожению популяции макак на Шри-Ланке. По последним данным, их в стране живет от 200 тысяч до 3 млн особей.



В то же время, посольство Китая опровергло просьбу государственного департамента отправить обезьян. По словам парламентария Бандула Гунаварданы, массовый экспорт макака обсуждался не с правительством, а с китайской компанией.



В марте Шри-Ланка, где проживает 22 миллиона человек, договорилась о долгожданной финансовой помощи с Международным валютным фондом после того, как в 2022 году не выплатила по меньшей мере £32 миллиарда. Это был 1-ый дефолт в истории страны.



Инфляция на Шри-Ланке превышает 50% – самый высокий показатель в Азии.



Среди стремительного роста цен на продукты питания благотворительные организации задокументировали, что половина домохозяйств Шри-Ланки уменьшает потребление пищи для своих детей, в то время как четверть взрослых не может регулярно питаться.



Валютные резервы Шри-Ланки составляют лишь около £400 миллионов, что меньше, чем ежемесячный счет за импорт топлива. Правительство задолжало Китаю около £5,7 млрд.



В прошлом месяце правительство Китая согласилось реструктуризировать этот кредит, дав Шри-Ланке больше времени для погашения.



Китай в 2014 году усилил свои законы по употреблению в пищу редких животных, в частности золотых обезьян.

