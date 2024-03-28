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Шредер надеется, что его дружба с Путиным поможет в ситуации с Украиной
28.03.2024 11:20 Алина Груднева

Шредер надеется, что его дружба с Путиным поможет в ситуации с Украиной

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер возложил большие надежды на его дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным.

В интервью DPA он допустил, что это поможет ему сыграть роль в вопросе переговоров относительно войны в Украине.

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"Мы хорошо сотрудничали на протяжении многих лет. Возможно, это все еще может помочь найти решение путем переговоров", - отметил Шредер.

Он в очередной раз настоял на том, что военный конфликт в Украине можно разрешить путем переговоров.
 

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