



Шольц: Запад не планирует свергать Путина, пусть несет ответственность

Российский президент Владимир Путин "очень боится", что Запад намерен свергнуть его режим, но таких планов нет. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает Deutsche Welle.



"Мы не планируем смену режима (в России). Кто где сидит, мы не решаем", - сказал Шольц.



По его словам, только сам Путин "несет ответственность за свою диктатуру". Однако ему "придется жить с тем, что рядом с ним находится Европейский Союз - как сообщество открытых обществ, либеральных демократий - и некоторым образом надеяться, что свобода - это не вирус", - добавил Шольц.



Он также пообещал, что будет стремиться не допустить прямого втягивания Германии в войну в Украине.



Напомним, что Шольц до сих пор не определился с вопросом поставки немецких крылатых ракет Taurus в Украину.