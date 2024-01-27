



Шольц встретится с Байденом: названа официальная дата

Канцлер Германии Олаф Шольц посетит Вашингтон 9 февраля.



Дату подтвердила пресс-служба Белого дома.



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Уточняется, что Шольц встретится с президентом США Джо Байденом, с которым обсудит продолжение оказания помощи Украине.



"Стороны обсудят усилия по предотвращению региональной эскалации на Ближнем Востоке, поддержку Израиля в его праве на самооборону, а также необходимость наращивания гуманитарной помощи и защиты мирного населения в Газе", - добавили в Белом доме.