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Шольц посетовал на наплыв беженцев: количество слишком велико
01.10.2023 09:45 Алина Груднева

Шольц посетовал на наплыв беженцев: количество слишком велико

Канцлер Германии Олаф Шольц посетовал на большой наплыв беженцев в ФРГ.

В интервью телерадиокомпании Redaktionsnetzwerk Deutschland он сказал, что Берлин пытается обуздать нелегальную иммиграцию посредством строгого пограничного контроля.

По словам Шольца, свыше 70% всех мигрантов, прибывших в Германию, не имели регистрации. При этом, до прибытия они побывали в других европейских странах.

"Количество беженцев, которые стремятся попасть в Германию, сейчас слишком велико", – пожаловался Шольц.

Он подчеркнул, что Федеральное правительство до ноября должно разработать систему контроля для фиксированного количества беженцев с целью остановить нелегальную миграцию в ЕС.

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