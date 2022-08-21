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Шойгу высмеял Javelin и гаубицы М777
21.08.2022 13:15 Алина Груднева

Шойгу высмеял Javelin и гаубицы М777

 

Министр обороны России Сергей Шойгу посмеялся над американским ПТРК Javelin, который поступил на вооружение украинской армии.
 
Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 21 августа.
 
"Javelin не так хороши, как хотелось бы тем, кто их продает. Да и вообще дальность поражения у них почти вдвое ниже, чем у нашего "Корнета"", - отметил он.
 
По словам Шойгу, российские солдаты научились противостоять этим ПТРК. Также он раскритиковал американские гаубицы М777, сказав, что те в боевых условиях очень капризны и тяжело ремонтируются.

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