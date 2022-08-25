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Шеф Моссада: "Новая ядерная сделка не помешает нам"
25.08.2022 20:09 Ольга Белозерова

Шеф Моссада: "Новая ядерная сделка не помешает нам"

Глава "Моссада" Давид Барнеа заявил, что новая ядерная сделка с Ираном не помешает Израилю и "Моссаду" действовать против Исламской Республики в будущем для защиты интересов безопасности Израиля.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

"Израиль не подписан на сделку. Израилю позволено защищаться любым возможным способом - и он будет действовать таким образом. Мы не можем сидеть спокойно и просто смотреть, как опасность становится все ближе", - подчеркнул Барнеа. 

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