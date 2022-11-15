



Шаша-Битон против Голдкопфа: Экстремистское правительство хочет навредить детям

Уходящий министр образования доктор Ифат Шаша-Битон решительно выступает против требования лидера Яадут а-Тора раввина Ицхака Гольднопфа вывести детские сады из управления Министерством образования. Она резко выступила против этой идеи в рамках коалиционных переговоров и ясно дала понять, что это требование политическое.



“Очевидно, экстремистское правительство Нетаниягу теперь хочет навредить и малышам. Им было недостаточно объявить об уничтожении исследовательской программы, которую мы вели в ультраортодоксальном секторе, теперь они хотят навредить курсу, который мы взяли на продвижение качественного и контролируемого образования с рождения”, – сказала бывший министр.



“Снова политические игры важнее благополучия детей. Мы не позволим им разрушить то, что мы построили. Мы будем бороться за наших детей”, – заключила она и пообещала бороться с решением со своего нового места в оппозиции.

