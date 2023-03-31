



ШАС осуждает обвинения в разладе между Дери и Нетаниягу

Партия ШАС опровергает публикацию журналиста Шалома Ерушалми: “Публикация не соответствует действительности. Репортер выдумал историю и даже не удосужился спросить об комментарии”.



Йерушалми сообщил на веб-сайте Zeman Israel , что лидер ШАС Арье Дери отказывается от участия в заседаниях кабинета министров в качестве наблюдателя.



“Он полон критики правительства, а состав кабинета беспокоит его до экзистенциальной тревоги. После встречи с начальником штаба и услышанных им резких комментариев Дери боролся за то, чтобы оставить Галанта на посту министра обороны, и все это только еще больше подрывает его отношения с Нетаниягу",- написано в статье.

