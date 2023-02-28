



Щаранский: Израиль не становится Россией, но нужен широкий консенсус по реформам

Натан Щаранский, бывший узник Сиона и “икона борьбы за советское еврейство”, уверен в том, что пакет реформ судебной системы, выдвинутый коалицией Нетаньяху, не является концом демократии в Израиле.



“Меня не беспокоит, что мы становимся диктатурой, подобной Советскому Союзу или сегодняшней путинской России”, – сказал Щаранский, бывший глава “Еврейского агентства”, в интервью The Times of Israel.



По его словам, если судебная реформа пройдет в той форме, которую в настоящее время продвигает коалиция, Израиль “не перестанет быть демократией”.

“Но нам придется гораздо упорнее бороться, чтобы восстановить баланс между судом и Кнессетом”, – полагает Щаранский.



Также он выразил несогласие с конкретными элементами законодательства, подчеркнув, что, хотя последнее слово в вопросах политики должно быть за политиками, последнее слово в вопросах прав человека должно быть за судебными органами. Щаранский не согласен и с “жестоким способом”, которым реформа ускорялась через парламент, и думает, что “такое далеко идущее и важное законодательство необходимо формировать посредством диалога и принимать при широком согласии”.



В то же время экс-министр раскритиковал оппозицию за нежелание вести переговоры, и “ошибочную веру в возможность помешать принятию закона посредством неоднократных демонстраций”.



“Оппозиции следует изложить позиции, по которым она готова вести переговоры, и осветить те аспекты законодательства, которые она считает неприемлемыми, представив общественности подробные, последовательные и принципиальные аргументы, чтобы максимально затруднить коалиции шанс протолкнуть закон как есть”, – говорит Щаранский.



По его словам, если бы он давал советы Нетаниягу, то ”подчеркивал бы необходимость достижения консенсуса и выступал бы за то, чтобы голоса всех соответствующих экспертов были услышаны на этапе комитета, а их мнения были приняты во внимание”. Также Щаранский не согласен с версией о том, что Нетаниягу планировал реформу, чтобы избежать суда.



“Я надеюсь, что эта реформа не пройдет как есть. Но думать, что все это делается из-за того, что Биби хочет спасти себя от суда, я считаю абсолютно несправедливым и отвлечением от реальности”, – заявил он. ”Но если будет закон о том, что премьер-министра нельзя отдать под суд, да, я согласен, это будет именно “закон Биби”, и его нужно будет остановить, потому что он не может иметь обратной силы. Но это не то, что, как я понимаю, происходит в настоящее время”.



Для Нетаниягу, по мнению экс-министра, это “очень проблематичное правительство. Нетаниягу впервые оказался крайне левым в правительстве в вопросах политики, религии и государства. Это крайне ограничивает его пространство для маневра”. Как следствие, “мы видим, что есть ряд крайних требований, против которых он не готов сопротивляться”.



“Очень часто я сталкиваюсь с людьми на улице, которые говорят: “Из всех людей вы и Юлий Эдельштейн должны понимать, насколько опасно то, что мы уподобляемся России, что мы становимся диктатурой". А я говорю: “Вы действительно не понимаете, что такое Россия и что такое диктатура. Диктатура – это не свободные выборы. Диктатура – ​​это когда нет возможности написать статью или сделать заявление, несогласное с властью. Диктатура — это когда судьям остается только читать тексты, которые им дают политики”. – сказал Щаранский и выразил веру, что у Израиля “еще будут средства бороться и исправлять, чего нет ни у одной диктатуры".



“И поэтому этот вывод, что если этот пакет будет принят, мы перестанем быть демократией, неверен. Мы не перестанем быть демократией. Но да, нам придется гораздо больше бороться, чтобы восстановить баланс между судом и Кнессетом”, – заключил он.