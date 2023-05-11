



Шансы Эрдогана на поражение на выборах растут - из гонки выбыл один кандидат

Всего за четыре дня до судьбоносных выборов президента Турции один из двух второстепенных кандидатов в гонке Мухаррам Индже неожиданно объявил о решении снять свою кандидатуру. Неожиданный шаг повышает шансы кандидата от оппозиции Кемаля Киличдероулу победить на выборах и свергнуть действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, возможно, уже в первом туре голосования.



59-летний Индже, учитель физики по образованию и в прошлом один из лидеров главной оппозиционной партии НРП, заявил, что его решение уйти было принято "ради своей страны", но, оглядываясь назад, он поддался интенсивной кампании давления и клеветы, которая была использована против него, чтобы заставить его отказаться от участия в гонке.



Индже четыре раза избирался в парламент от Народно-республиканской партии, был заместителем председателя партии в период с 2010 по 2014 год, дважды пытался конкурировать с Киличдероулу за лидерство в партии и оба раза потерпел неудачу, баллотировался от имени партии на пост президента в 2018 году и набрал всего 30% против 53%, которые получил Эрдоган. В 2021 году он решил создать свою собственную партию "Родина", которая, по его словам, верно представляет ценности Кемаля Ататюрка, основателя современной Турции.



Он был единственным кандидатом в президентской гонке, которого поддержала только одна партия, а не коалиция партий. Индже, один из самых ярых критиков Эрдогана, во время предвыборной кампании заявил, что Турция должна избавиться от правящей партии и основной оппозиционной партии. «Ни направо, ни налево, а по пути Ататюрка», — пообещал Индже своим избирателям и предостерег от потери контроля над кризисом беженцев и иммигрантов, с которым столкнулась Турция. Ожидалось, что Индже отберет голоса кандидата от левоцентристской коалиции "Альянс наций" Киличдероулу.



Один из опубликованных на этой неделе опросов общественного мнения фактически предсказал, что кандидат от оппозиции Киличдеролу уже наберет 51% голосов в первом туре голосования и, таким образом, будет избран следующим президентом Турции.