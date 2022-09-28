



Шакед публично уведомила семью террориста о депортации в недельный срок

Министр внутренних дел Айелет Шакед выступила с заявлением, предупредив семь членов семьи человека, совершившего смертельный теракт в 2017 году, что они будут высланы из страны через неделю.



"Я сказала семье террориста, убившего четырех солдат ЦАХАЛа на набережной Армон ха-Нецив в Иерусалиме, что они должны покинуть Израиль. В противном случае они будут насильственно депортированы примерно через неделю", — заявила Шакед в видеообращении.



Члены семьи Фади аль-Канбара не являются гражданами Израиля, и Шакед уже пыталась аннулировать их вид на жительство в Иерусалиме. Министр не уточнила, какая страна, по ее мнению, примет семерых депортированных лиц, у которых, как известно, нет другого гражданства.



"Это важный шаг, призванный предотвратить следующий теракт", — добавляет она. — "Как министр внутренних дел, я буду использовать все имеющиеся в моем распоряжении средства для защиты граждан Израиля".



В 2017 году аль-Канбар врезался большим бортовым грузовиком в группу солдат на набережной, убив 4 и ранив 16 человек, прежде чем был застрелен.

