



Северная Корея выпустила баллистические ракеты малой дальности в Восточное море

Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в сторону Восточного моря в понедельник, 18 марта сообщили южнокорейские военные, в то время как госсекретарь США Антони Блинкен прибыл в Сеул на многостороннюю министерскую конференцию, передает Azernews со ссылкой на информационное агентство "Хоньяп".



Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) заявил, что обнаружил запуск ракеты в районе Пхеньяна между 7:44 и 8:22 утра, которая пролетела около 300 километров и упала в Восточном море.



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"Северная Корея запустила по меньшей мере три ракеты, и их траектории были похожи на траектории KN-24", - сказал высокопоставленный военный чиновник.



KN-24 - это твердотопливная баллистическая ракета с дальностью полета до 410 км и полезной нагрузкой 400-500 кг.



Южнокорейские военные заявили, что немедленно обнаружили и отследили ракеты и передали информацию властям США и Японии, в настоящее время проводится всесторонний анализ.



"Мы решительно осуждаем последний ракетный запуск Северной Кореи, который является явной провокацией, серьезно угрожающей миру и стабильности на Корейском полуострове", - заявили в ОКНШ.

