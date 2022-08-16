



Сербия отказалась размещать у себя иностранные военные базы

Сербия отказалась размещать на своей территории иностранные военные базы. По словам президента Александра Вучича, Сербия не намерена избавляться от нейтрального статуса.



“Сербии не нужны никакие (иностранные – ред.) военные базы, Сербия самостоятельно защитит себя и свой народ, она сама будет строить альянсы и не будет стыдиться хороших отношений с Россией, Америкой или Китаем. Мы позаботимся о себе”, - заявил Вучич.



Кроме того, он отметил, что будет занимать поста Верховного главнокомандующего еще пять лет, в течение которых он никому не позволит построить на территории страны иностранную базу.



“Есть только три пути, как это может произойти: или меня заменят на пост, или мой мандат завершится, или я умру, или буду убит. Иначе заставить меня лишить Сербию ее военного нейтралитета невозможно”, – сказал президент.