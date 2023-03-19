Новости » Политика
Сербия и Косово договорились о нормализации отношений
19.03.2023 09:20 Ирина Демьянова

Сербия и Косово договорились о нормализации отношений

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти на переговорах в Северной Македонии согласовали соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Об этом он написал в  Twitter.

"Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к соглашению о последовательности действий по нормализации отношений. Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять свои обязательства оперативно и добросовестно", - пишет Боррель.

По словам Борреля, первым шагом процесса нормализации отношений должно стать предоставление сербам в Косово права самоуправления.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы