



Сербия и Косово договорились о нормализации отношений

Высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти на переговорах в Северной Македонии согласовали соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. Об этом он написал в Twitter.



"Косово и Сербия согласовали имплементационное приложение к соглашению о последовательности действий по нормализации отношений. Стороны полностью обязались соблюдать все статьи соглашения и выполнять свои обязательства оперативно и добросовестно", - пишет Боррель.



По словам Борреля, первым шагом процесса нормализации отношений должно стать предоставление сербам в Косово права самоуправления.



