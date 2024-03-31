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Сербия будет сбивать все подозрительные воздушные цели
31.03.2024 22:30 Алина Груднева

Сербия будет сбивать все подозрительные воздушные цели

Сербская армия будет сбивать любые подозрительные воздушные цели в своем воздушном пространстве.

По данным РТС, такое обещание дал президент страны Александар Вучич.

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Таким образом он отреагировал на инцидент, произошедший 30 марта. В субботу Сербия подняла в воздух два истребителя МиГ-29 из-за неизвестного летательного объекта в районе населенного пункта Валево. Перехватить его так и не удалось, поскольку он исчез с радаров.

"Был ли вчерашний объект воздушным шаром или большим разведывательным дроном? Он быстро исчез с места. На следующий день ПВО будет действовать и собьет его, чтобы мы могли определить, чей это аппарат", – сказал он во время посещения аэропорта в Батайнице под Белградом.

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