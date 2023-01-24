



Сенатор США хочет полностью запретить TikTok по всей стране

Сенатор США Джош Хоули, республиканец и сторонник Китая, заявил во вторник, что внесет законопроект о запрете приложения для коротких видео TikTok в США.



“TikTok – это черный ход Китая в жизнь американцев. Он угрожает конфиденциальности наших детей, а также их психическому здоровью”, – написал он в Twitter. “Я представлю закон, запрещающий это по всей стране”.



В заявлении TikTok говорится, что, по мнению компании, Хоули выбрал неправильный подход.



“Призыв сенатора Хоули к полному запрету TikTok использует поэтапный подход к национальной безопасности и поэтапный подход к широким отраслевым вопросам, таким как безопасность данных, конфиденциальность и онлайн-вред”, – сказала пресс-секретарь компании Брук Оберветтер. “Мы надеемся, что он сосредоточит свои усилия на комплексном решении этих проблем, а не будет делать вид, что запрет одной службы решит любую из проблем, которые его беспокоят, или сделает жизнь американцев безопаснее”.



TikTok, материнской компанией которого является китайская компания ByteDance, уже столкнулся с запретом использовать или загружать TikTok федеральным служащим на государственные устройства.