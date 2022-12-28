



Сотрудникам Палаты представителей запретили использовать TikTok

Во вторник комитет Палаты представителей США по администрации объявил, что запрещает использование TikTok на любых мобильных устройствах, управляемых членами Палаты представителей, “из-за ряда угроз безопасности”, сообщает CBS News.



Сотрудникам Палаты представителей теперь запрещено загружать и использовать приложение TikTok на все мобильных устройства, согласно служебной записке главного административного директора Палаты представителей Кэтрин Шпиндор.



Палата представителей присоединилась к растущему числу государственных органов, запрещающих использование китайского приложения для социальных сетей на правительственных устройствах. Ранее в декабре Сенат запретил всем федеральным служащим загружать или использовать приложение на государственных устройствах.



Несколько штатов, включая Техас, Джорджию, Мэриленд, Южную Дакоту, Южную Каролину и Небраску, также запретили использование приложения на правительственных устройствах. Армия США также запретила военным использовать приложение на правительственных устройствах, отмечает CBS News .

TikTok столкнулся с опасениями по поводу национальной безопасности из-за китайской материнской компании ByteDance. Официальные лица США неоднократно предупреждали, что китайское правительство может заставить компанию предоставлять данные, которые она собирает о своих пользователях, и использовать их для шпионажа.



В августе 2020 года тогдашний президент Дональд Трамп подписал указ, дающий американцам 45 дней на то, чтобы прекратить вести дела с материнской компанией TikTok ByteDance, заявив, что китайские технологические операции могут использоваться для шпионажа.



TikTok опроверг обвинения. Позже компания объявила , что оспорит запрет на сервис в суде.



Тайбэй подозревает TikTok в незаконной коммерции на территории Тайваня.



TikTok активизирует усилия для соглашения о безопасности с США.



