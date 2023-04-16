



Секретные документы Пентагона раскрывают напряженность отношений Ирана и России

После утечки совершенно секретных документов США , которые также включают информацию об Израиле и Иране, в недавно обнародованном файле подробно описываются проблемы, с которыми сталкивается Запад в свете ужесточения отношений между Россией и Ираном, сообщает Ynet.



Израиль ранее подчеркивал опасность связей между двумя странами, но, согласно просочившимся документам, правительство США не было так убеждено. Несмотря на недовольство Вашингтона сотрудничеством в войне в Украине, официальные лица заявили, что эти двое не были и не будут союзниками.



Как и в документе с подробным описанием предполагаемых израильских учений, имитирующих нападение в Иране, согласно заголовку этого документа, он не предназначался для передачи зарубежным странам.



В отчете, составленном Разведывательным управлением Министерства обороны США (DIA), говорится, что “Иран и Россия добились прогресса в решении некоторых давних проблем в своих отношениях — в основном благодаря пониманию Москвой того, что ей требуется постоянная поддержка Ирана для его военной операции в Украине."



“Обе страны продолжают ставить личные интересы выше общих целей, что в основном привело к заключению необязательных соглашений, — говорится в отчете. - Сохранение точек трения, вероятно, ограничит Тегеран и Москву в основном торговыми отношениями до конца конфликта”.



До сих пор было несколько областей, в которых Иран и Россия сотрудничали в полной мере. Одним из них была передача Тегерану противотанковых ракет типа “Джавелин”, которые россияне захватили у украинцев, что поможет иранцам перепроектировать и улучшить собственное ракетное производство.



Кроме того, в России действует совместный завод по производству иранских ракет. В-третьих, что еще предстоит сделать официально, — это закупка российских истребителей Су-34, к чему стремится Иран.



