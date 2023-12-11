



Сейм Польши выбрал нового премьера после провала Моравецкого

В понедельник, 11 декабря, Сейм Польши решил не выдавать вотум доверия Матеушу Моравецкому на формирование правительства.



В ходе голосования 266 парламентариев выступили против предоставления вотума его Кабмину.



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К вечеру Сейм большинством голосов поддержал назначение Дональда Туска новым премьер-министром страны.



За избрание лидера "Гражданской коалиции" проголосовали 248 депутатов, против выступил 201.