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Сейм Польши выбрал нового премьера после провала Моравецкого
11.12.2023 20:11 Алина Груднева

Сейм Польши выбрал нового премьера после провала Моравецкого

В понедельник, 11 декабря, Сейм Польши решил не выдавать вотум доверия Матеушу Моравецкому на формирование правительства.

В ходе голосования 266 парламентариев выступили против предоставления вотума его Кабмину.

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К вечеру Сейм большинством голосов поддержал назначение Дональда Туска новым премьер-министром страны.

За избрание лидера "Гражданской коалиции" проголосовали 248 депутатов, против выступил 201.

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