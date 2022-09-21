



"Сделка с Ливаном принесет взаимную выгоду"

Контр-адмирал (в отставке), глава Исследовательского центра морской политики и стратегии Хайфского университета, Шауль Хорев считает, что сделка по демаркации границ между Израилем и Ливаном, скорее всего, принесет пользу обеим сторонам.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



"Если эта сделка состоится, она принесет взаимную выгоду. Что касается Ливана, то это расчистит путь для разведки перспективных южных вод Ливана, и как только Ливан начнет добывать газ в этом районе, ему будет что терять, и он дважды подумает, прежде чем провоцировать Израиль. Что касается Израиля, то он идет на компромисс с Ливаном, чтобы убедиться, что сделка состоится и в регионе будет больше стабильности", - считает Хорев.



Комментарии профессора Хорева прозвучали на фоне заявления премьер-министра Яира Лапида о том, что Израиль будет добывать газ на месторождении Кариш с заключением сделки или без нее, несмотря на угрозы "Хизбаллы".



По мнению Хорева, сделка может успешно подавить риторику "Хизбаллы" против Израиля, поскольку ливанское общественное мнение поддерживает сделку, которая может помочь экономике Ливана.



"То, что мы наблюдаем сейчас, - это давление с ливанской стороны через "Хизбаллу" и Израиль, причем заявление Лапида показывает, что мы не поддадимся давлению", - заключил он.