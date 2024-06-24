



Санкции против РФ: Работу над 15-м пакетом ЕС начинает немедленно

Европейский Союз только принял 14-й пакет санкций против Российской Федерации и немедленно начинает работать уже над 15-м. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен перед саммитом Совета ЕС.



"Я рада за 14-й пакет санкций. И, да, переговоры длились долго. Но пакет санкций при этом очень широкий спектр. И, конечно, у всех стран есть свои точки зрения, которые надо было принять", – заявила она.



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Валтонен акцентировала внимание присутствующих на том, что работа над 15-м пакетом европейских санкций против РФ начнется и немедленно.



"Работа над следующим (15-м – ред.) пакетом санкций начнется немедленно. Я уверена, что тем временем мы сможем также обновить эти списки субъектов, к которым введены санкции", – отметила глава МИД Финляндии.



