



Санду: Украина сейчас защищает также и свободу Молдовы

Сражаясь с Россией, Украина защищает не только собственную свободу, но и Молдову. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью CNN.



Она заявила, что Россия сейчас пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.



"Украина сегодня защищает собственную свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если благодаря Украине сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной", - заявила Санду.



Она отметила, что коррумпированные группы в Молдове вместе с пророссийскими силами устраивают протесты в стране. "Но как бы тяжело ни было, мы должны находить решение", - сказала она.



Ранее Санду заявляла, что протесты в Молдове организуют группы, напрямую финансируемые Россией. Это месть за солидарность с ЕС и Украиной.



А аналитики заявляли, что Молдова стала посторонней жертвой из-за развязанной Кремлем войны, несмотря на то, что именно Украина является ключевой целью для России.