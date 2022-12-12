Санду: Украина сейчас защищает также и свободу Молдовы
Сражаясь с Россией, Украина защищает не только собственную свободу, но и Молдову. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью CNN.
Она заявила, что Россия сейчас пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.
"Украина сегодня защищает собственную свободу, но она также защищает свободу Молдовы. Мы очень благодарны отважным украинцам, но риски остаются. Даже если благодаря Украине сегодня нет военной угрозы, мы сталкиваемся с гибридной войной", - заявила Санду.
Она отметила, что коррумпированные группы в Молдове вместе с пророссийскими силами устраивают протесты в стране. "Но как бы тяжело ни было, мы должны находить решение", - сказала она.
Ранее Санду заявляла, что протесты в Молдове организуют группы, напрямую финансируемые Россией. Это месть за солидарность с ЕС и Украиной.
А аналитики заявляли, что Молдова стала посторонней жертвой из-за развязанной Кремлем войны, несмотря на то, что именно Украина является ключевой целью для России.