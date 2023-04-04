



Саакашвили стало хуже: он может оказаться прикован к постели

Группа медиков, посетившая 2 апреля Михеила Саакашвили в клинике "Вивамеди", пришла к выводу, что его состояние после их предыдущего визита 19 февраля ухудшилось. Экс-президент Грузии может оказаться прикован к постели, сообщает "Русская служба ВВС" в Telegram.



Отмечается, что группа специалистов, созданная при Народном защитнике Грузии для мониторинга состояния Саакашвили, обнародовала очередное, уже 9-е медицинское заключение.



Бывший украинский чиновник и гражданин Украины Михеил Саакашвили потерял еще 4 кг веса за счет атрофии мышц, значительно ограничен в передвижениях из-за слабости, а при попытке встать у него падает давление, что сопровождается потерей равновесия и нарушением координации.



По мнению специалистов, у Саакашвили - саркопения (потеря мышечной массы и функции мышц), атрофия мышц и кахексия (истощение) четвертой степени.



В случае дальнейшей потери веса он может оказаться прикованным к постели и из-за слабости не сможет передвигаться.



