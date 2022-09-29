



Румыния может первой в Европе купить израильский "Железный купол"

Румыния начала переговоры с правительством Израиля о закупке системы ПВО "Железный купол".



Об этом заявил министр обороны Румынии Василе Динку, сообщает издание Remix.



Министр подтвердил сообщения израильской прессы о том, что есть "хорошие шансы" на то, что Румыния станет первой европейской страной, купившей систему "Железный купол".



В интервью для телеканала Digi 24 румынский министр обороны подтвердил, что обсуждал покупку "Железного купола" с министром обороны Израиля.



По словам министра Динку, сейчас ведется работа по продлению румынско-израильского соглашения о военном сотрудничестве, которое включает производство в Румынии некоторых элементов систем баллистической защиты, но необязательно "Железного купола".



В интервью израильской газете "Гаарец" Василе Динку также заявлял, что Румыния имеет "старомодную" военную промышленность и заинтересована в приобретении инновационных израильских технологий, поскольку Израиль не только хочет продавать военную технику, но и, похоже, хочет лицензировать свое производство в Румынии.