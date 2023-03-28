



Ротман угрожает “политическим” ответом на забастовку Гистадрута

Председатель комиссии Кнессета по конституции, закону и правосудию Симха Ротман во вторник пригрозил главному профсоюзу страны в связи с объявлением забастовки в знак протеста против судебной реформы.



Ротман, ключевой создательреформы, сказал Армейскому радио, что забастовка, объявленная накануне Гистадрутом, была “незаконной”, поскольку она преследовала политические цели, и сказал, что она только ущемляет права рабочих.



По словам Ротмана, если кто-то использует свою экономическую мощь или мощь рабочей организации в политических целях, “неудивительно, что против него будут приняты такие же меры по политическим причинам”.



Ротман не уточнил, что это может быть за действие, в своих замечаниях, которые также были адресованы предприятиям и компаниям, присоединившимся к забастовке.



Также Ротман сказал, что он не разочарован решением Нетаниягу, но, тем не менее, не считает правильным отменять закон.



Он сказал, что правительство проявило “ответственность”, объявив о паузе и обвинив оппозицию в “крайней безответственности”.



