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Ротман объявил об отсрочке голосования, оппозиция в ярости
22.03.2023 06:50 Аркадий Бочаровский

Ротман объявил об отсрочке голосования, оппозиция в ярости


На заседании комитета по законодательству произошел новый скандал. Председатель комитета, депутат Симха Ротман, сообщил членам Кнессета, что голосование по оговоркам к закону об изменении состава комиссии по отбору судей отложено до 10:00 утра. Об этом сообщил 12-й канал ТВ.

Согласно сообщению, оппозиционеры были возмущены и заявили, что это "ночное похищение и кляп в рот".

Члены оппозиции решили покинуть обсуждение в комитете в знак протеста против решения сократить этап обоснования представленных ими оговорок и провести по ним последовательные голосования в 10:00 утра. Депутат Гилад Карив (Авода) выступил с нападками в конце дебатов по законопроекту: основы судебной системы, который призван привести к изменению состава комитета по отбору судей: "Здесь все делается на авральной основе. Мы не будем сотрудничать с таким агрессивным поведением". После голосования по оговоркам будет проведено окончательное голосование по тексту законопроекта для второго и третьего чтения.

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