



Ротман объявил об отсрочке голосования, оппозиция в ярости



На заседании комитета по законодательству произошел новый скандал. Председатель комитета, депутат Симха Ротман, сообщил членам Кнессета, что голосование по оговоркам к закону об изменении состава комиссии по отбору судей отложено до 10:00 утра. Об этом сообщил 12-й канал ТВ.



Согласно сообщению, оппозиционеры были возмущены и заявили, что это "ночное похищение и кляп в рот".



Члены оппозиции решили покинуть обсуждение в комитете в знак протеста против решения сократить этап обоснования представленных ими оговорок и провести по ним последовательные голосования в 10:00 утра. Депутат Гилад Карив (Авода) выступил с нападками в конце дебатов по законопроекту: основы судебной системы, который призван привести к изменению состава комитета по отбору судей: "Здесь все делается на авральной основе. Мы не будем сотрудничать с таким агрессивным поведением". После голосования по оговоркам будет проведено окончательное голосование по тексту законопроекта для второго и третьего чтения.