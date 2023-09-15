



Ротация не предусмотрена: Генерал РФ сообщил, сколько еще воевать мобилизованным

Ротации для мобилизованных не будет, они должны воевать до самого конца. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы генерал Андрей Картаполов.



“Они вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят”, – заявил депутат.



Еще 9 сентября Картаполов говорил, что их будут ротировать за счет контрактников. По его словам, с начала года в армии РФ появились 200 тысяч новых контрактников.



“Для этого их и набирают. Их уже набрали гораздо больше, чем 200 тысяч, за счет них и будет идти ротация”, — сказал он.