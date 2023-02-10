



Россия включила Земфиру в реестр “иноагентов”

Министерство юстиции РФ объявило певицу Земфиру “иностранным агентом”. По заявлению министерства, певица “открыто выступала в поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников”.



Помимо Земфиры в обновленный реестр Минюста вошли:

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков — “за призывы к поставкам оружия Украине и введению санкций против России”.

Политолог Аббас Галлямов — за распространение контента “иноагентов”, а также антивоенные высказывания.

Активистка из Владивостока Татьяна Назамбаева — за распространение материалов “иноагентов” и “пропаганду ЛБГТ”.

Журналист Сергей Асланян — за высказывания против войны и распространение “недостоверной информации о деятельности органов власти РФ”.

Математик Сергей Шпилькин — за получение средств от иностранных источников, распространение “недостоверной информации о деятельности органов власти” и “попытку дискредитации избирательной системы РФ”.

Активистка Александра Казанцева — за “пропаганду ЛГБТ”.

Глава фонда “Насилию.нет” Анна Ривина — за распространение “недостоверной информации о деятельности органов власти РФ” и “негативной информации о Минобороны РФ”, а также антивоенные высказывания.

Отдельно Минюст отметил, что Анна Ривина руководит фондом, включенным в реестр “иноагентов”.