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Россия включила Земфиру в реестр “иноагентов”
10.02.2023 23:02 Наталья Богинская

Россия включила Земфиру в реестр “иноагентов”

Министерство юстиции РФ объявило певицу Земфиру “иностранным агентом”. По заявлению министерства, певица “открыто выступала в поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников”. 

Помимо Земфиры в обновленный реестр Минюста вошли:

  • Оппозиционный политик Дмитрий Гудков — “за призывы к поставкам оружия Украине и введению санкций против России”.
  • Политолог Аббас Галлямов — за распространение контента “иноагентов”, а также антивоенные высказывания.
  • Активистка из Владивостока Татьяна Назамбаева — за распространение материалов “иноагентов” и “пропаганду ЛБГТ”.
  • Журналист Сергей Асланян — за высказывания против войны и распространение “недостоверной информации о деятельности органов власти РФ”.
  • Математик Сергей Шпилькин — за получение средств от иностранных источников, распространение “недостоверной информации о деятельности органов власти”  и “попытку дискредитации избирательной системы РФ”.
  • Активистка Александра Казанцева — за “пропаганду ЛГБТ”.
  • Глава фонда “Насилию.нет” Анна Ривина — за распространение “недостоверной информации о деятельности органов власти РФ” и “негативной информации о Минобороны РФ”, а также антивоенные высказывания.
Отдельно Минюст отметил, что Анна Ривина руководит фондом, включенным в реестр “иноагентов”. 

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