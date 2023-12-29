



Россия усиливает границу с Финляндией и Норвегией гаубицами 2С35

Россия объявила о планах усиления своего военного присутствия в Северном военном округе, граничащем с Финляндией и Норвегией. Усиление включает в себя развертывание 2С35 "Коалиция-СВ", нового поколения современных самоходных гусеничных гаубиц.



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Сергей Чемезов, глава российской государственной оборонной компании РОСТЭК, подтвердил завершение испытаний самоходных артиллерийских установок 2С35 "Коалиция-СВ". В интервью государственному информационному агентству Чемезов сообщил, что серийное производство этих гаубиц уже началось, а первые боевые единицы должны быть поставлены к концу 2023 года.

