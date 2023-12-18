



Россия укрепляет военное присутствие в Беларуси, – ISW

Россия усилила свою военную группировку в Беларуси, развернув несколько батальонов и тактических групп в двух областях страны.



Такие выводы содержатся в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).



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Аналитики, ссылаясь на информацию украинского военного обозревателя Константина Машовца, отмечают развертывание десантно-штурмовых и спецназовских подразделений, а также артиллерийских и противовоздушных систем на территории двух областей Беларуси.



Новая военная группировка насчитывает 1840 военнослужащих, до 68-70 единиц БТР, 24 артиллерийские системы и три системы противовоздушной обороны. В нее вошли: