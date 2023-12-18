Россия укрепляет военное присутствие в Беларуси, – ISW
Россия усилила свою военную группировку в Беларуси, развернув несколько батальонов и тактических групп в двух областях страны.
Такие выводы содержатся в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
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Аналитики, ссылаясь на информацию украинского военного обозревателя Константина Машовца, отмечают развертывание десантно-штурмовых и спецназовских подразделений, а также артиллерийских и противовоздушных систем на территории двух областей Беларуси.
Новая военная группировка насчитывает 1840 военнослужащих, до 68-70 единиц БТР, 24 артиллерийские системы и три системы противовоздушной обороны. В нее вошли:
- десантно-штурмовой батальон 38-й десантно-штурмовой бригады вблизи Ужово и к югу от Пинска Брестской области;
- два отряда 5-й бригады спецназа вблизи Иванова Брестской области и Приболовичей Гомельской области;
- парашютно-десантный батальон 103-й отдельной воздушно-десантной бригады вблизи Лельчицкого района, Брагима и Зябровка Гомельской области;
- тактическую группу 51-й артиллерийской бригады к югу от города Гомель;
- реактивную артиллерийскую батарею 336-й реактивной артиллерийской бригады вблизи Зябровки Гомельской области.