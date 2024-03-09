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Россия требует созвать Совбез ООН из-за слов Макрона о войсках НАТО в Украине
09.03.2024 13:45 MIGnews.com

Россия требует созвать Совбез ООН из-за слов Макрона о войсках НАТО в Украине

Россия в субботу, 9 марта потребовала созвать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения идеи президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск НАТО в Украину.

Выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, заместитель постоянного представителя России при СБ ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва хотела бы узнать больше о подобных "идеях, чреватых началом Третьей мировой войны".

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27 февраля Макрон подтвердил свое предложение партнерам по НАТО направить войска в Украину. Однако он добавил, что официальный консенсус по поводу отправки сухопутных войск "еще не достигнут, но ничего нельзя исключать".

Позже он сказал, что Франция отправит солдат, если Россия двинется на Киев или Одессу.

Полянский добавил, что не менее важно обсудить утечку разговоров между офицерами ВВС Германии о поставках ракет
"Таурус" в Украину, а также сообщения СМИ о том, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) развернуло сеть шпионских баз в Украине, вблизи российской границы.

"Было бы интересно услышать комментарий в связи с просочившимся в СМИ разговором высокопоставленных немецких военных, которые говорили о том, как помочь украинцам разрушить Керченский мост в Крыму и нанести удар вглубь российской территории", - сказал он.
 

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