Россия стремится прекратить французскую помощь Украине

Эти маневры - и связи Кремля с множеством ультраправых партий по всей Европе, в том числе во Франции, - беспокоят некоторых европейских чиновников в преддверии выборов в Европарламент в июне. Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС, предупредил на конференции в этом месяце, что эти выборы могут быть "такими же опасными, как американские", вызванными "страхом" в ответ на растущее неравенство и угрозы безопасности. "Европа в опасности", - сказал он.



Документы Кремля, полученные европейской службой безопасности и изученные The Washington Post, показывают, что Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента Владимира Путина, поручил кремлевским политтехнологам способствовать политическому разладу во Франции через социальные сети и французских политических деятелей, лидеров общественного мнения и активистов.



В документах, попавших в распоряжение The Post, эти деятели не названы по имени. Цель Москвы - подорвать поддержку Украины и ослабить решимость НАТО, говорится в документах. Эти усилия параллельны аналогичному вмешательству в Германии, где Кремль попытался объединить ультраправых и ультралевых в антивоенный альянс, сообщала The Post ранее.