



Россия скроет статистику о добыче нефти и газа

Правительство РФ временно прекращает публикацию статистики по добыче нефти, газа и конденсата. В распоряжении кабинета министров, опубликованном на портале правовой информации, говорится, что публикация этих данных приостановлена до 1 апреля 2024 года.



Раскрытие ежемесячных данных запрещено с марта, а квартальной отчетности – с первого квартала 2023 года.



Это важные экономические данные – без них независимые аналитики не смогут, например, сами сделать прогноз по ВВП.



26 апреля, когда премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, Росстат опубликовал доклад о промышленном производстве в первом квартале 2023 года без данных о нефтедобыче в России, которые ранее включал в него, отмечает Forbes.



После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ведомства РФ приостановили публикацию данных, по которым можно было бы судить о ситуации в экономике. В том числе информацию по импорту и экспорту, данные о внешней торговле и добыче нефти. Кроме того, власти РФ признали государственной тайной сведения о размерах золотого запаса и валютных резервов.

В феврале 2023 года Госдума приняла поправку, которая наделяет правительство правом по своему усмотрению приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в России.