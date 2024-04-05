



Россия считает, что стрельба в Крокусе может быть связана с войной в Украине

Следственный комитет России считает, что стрельба в концертном зале Крокус, произошедшая в прошлом месяце, могла быть связана со "специальной военной операцией" в Украине, сообщает ТАСС.



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Следственный комитет утверждает, что обнаружил на мобильном телефоне одного из подозреваемых в стрельбе фотографии камуфлированных бойцов с украинским флагом, а также украинскую почтовую марку и счел их доказательством возможной связи.

