



Россия поставляет модернизированные танки Т-72Б3 и Т-90М для войны в Украине

В недавнем сообщении РОСТЭК, российской государственной оборонной компании, от 28 декабря 2023 года говорится, что компания завершила два новых контракта для Министерства обороны России. Эти контракты предусматривают поставку модернизированных версий основных боевых танков Т-72Б3 и Т-90М, которые уже направлены на войну в Украине.



Это событие подчеркивает устойчивость и способность российской оборонной промышленности продолжать производство и модернизацию военной техники и танков, несмотря на экономические санкции.



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Модернизация танков Т-72Б3 и Т-90М особенно примечательна, поскольку она включает в себя "значительные усовершенствования", основанные на боевом опыте, полученном в Украине. Как считают в Москве, "эти усовершенствования повысят производительность и эффективность этих танков в активных боевых действиях".

