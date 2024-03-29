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Россия обвинила Израиль в нарушении суверенитета Сирии
29.03.2024 19:34 Алина Груднева

Россия обвинила Израиль в нарушении суверенитета Сирии

Россия осудила последние удары по Сирии, которые приписываются Израилю.

С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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По его словам, удары по Аллепо являются "совершенно неприемлемыми".

"Подобные агрессивные действия против Сирии, являющиеся грубым нарушением суверенитета страны и основных норм международного права, категорически неприемлемы", - возмутилась она.

Напомним, что по последним данным в результате удара по Алеппо, который был нанесен в ночь на 29 марта, погибли 43 человека. Речь идет о проиранских боевиках и террористах "Хезболлы".
 

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