



Россия обвинила Израиль в нарушении суверенитета Сирии

Россия осудила последние удары по Сирии, которые приписываются Израилю.



С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.



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По его словам, удары по Аллепо являются "совершенно неприемлемыми".



"Подобные агрессивные действия против Сирии, являющиеся грубым нарушением суверенитета страны и основных норм международного права, категорически неприемлемы", - возмутилась она.



Напомним, что по последним данным в результате удара по Алеппо, который был нанесен в ночь на 29 марта, погибли 43 человека. Речь идет о проиранских боевиках и террористах "Хезболлы".

